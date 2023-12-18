سباح أولمبي روسي يرفض الخضوع لشروط اللجنة الأولمبية والمشاركة في ألعاب باريس 2024

أعلن البطل الأولمبي الروسي يفغيني ريلوف رفضه المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 تحت شروط اللجنة الأولمبية الدولية.

وانتقد ريلوف الشروط التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية على الروس.

وعلق السباح البالغ 27 عاما: "أنا لا أتبع قيادة اللجنة الأولمبية الدولية، أنا أؤيد الرياضة النظيفة".

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مضيفا: "لقد اتخذت قرارا متزنا، أرفض الذهاب إلى الألعاب الأولمبية حتى يستقر كل هذا الهراء في القاع وتصبح مياهنا نظيفة مرة أخرى".

وأحرز ريلوف ذهبيتي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" في سباق 100و200 متر سباحة على الظهر، وفضية سباق التتابع.

إضافة لبرونزية أحرزها في أولمبياد ريو 2016، وذهبيتين في بطولة العالم عامي 2017 و2019، وكلها في سباق 200 متر على الظهرا.

في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، بشرط المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: "قناة Match TV"