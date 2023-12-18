السباحات والسباحون الروس يخطفون الأضواء بأزيائهم المثيرة

خطف السباحون والسباحات الروس الأضواء، خلال مشاركتهم في مسابقة عرض الأزياء، وذلك ضمن بطولة كأس سالنيكوف للسباحة، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ويرى الخبراء أن مثل هذه الأشياء، كمسابقة عرض الأزياء، تساهم في الترويج الإعلامي لرياضة السباحة، وتحظى بإعجاب المتفرجين.

فعلى سبيل المثال، ظهرت النجمة الروسية يوليا إيفيموفا، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية، بزي المصارعة وفلامنغو وردي.

المصدر: "t.me/rian_ru"