بسبب لاعبة أوكرانية.. رجل يفوز ببطولة لتنس السيدات!

رفضت اللاعبة الأوكرانية مارتا كاستيوك مواجهة جارتها الروسية ميرا أندرييفا، في المباراة النهائية لبطولة "Negometal Open" الاستعراضية للتنس للسيدات، في فرنسا.

ووجه منظمو الدورة الاستعراضية بطاقة دعوة للأوكرانية لتحل محل الكرواتية فيكيتش، التي كان من المفترض أن تلعب في نهائي البطولة الاستعراضية مباشرة، ولكنها انسحبت بسبب الإصابة.

وفاجأت اللاعبة الأوكرانية الجميع برفضها في اللحظة الأخيرة، مواجهة ميرا أندرييفا، التي تغلبت على مواطنتها فارفارا غراتشيوفا، الحاصلة على الجنسية الفرنسية، بمجموعتين من دون رد.

واضطر منظمو البطولة، بسبب ضيق الوقت، لاستدعاء اللاعب الفرنسي يانيس الغزواني-دوران، الذي يشغل المركز 1145 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، لمواجهة اللاعبة الروسية في نهائي البطولة.

.@marta_kostyuk se niega a jugar una exhibición con la rusa Mirra Andreeva y es sustituida por un tenistahttps://t.co/DreonXSeGt — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) December 18, 2023

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وقال منظمو البطولة في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتنشيط شبكتنا من اللاعبين المحترفين. ولكن لسوء الحظ، لم يكن هناك سوى القليل من الوقت للعثور على بديل. لذا قررنا أن تلعب ميرا أندرييفا في النهائي، ضد لاعبنا يانيس غزواني دوران".

وانتهت المباراة بفوز اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، على اللاعبة الروسية البالغة من العمر 16 عاما، بمجموعتين من دون رد، بوقع: (7-5) و(6-2).

المصدر: " sportbox.ru"