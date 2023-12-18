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بسبب لاعبة أوكرانية.. رجل يفوز ببطولة لتنس السيدات!

الرياضة

بسبب لاعبة أوكرانية.. رجل يفوز ببطولة لتنس السيدات!
AFP Minas Panagiotakis
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رفضت اللاعبة الأوكرانية مارتا كاستيوك مواجهة جارتها الروسية ميرا أندرييفا، في المباراة النهائية لبطولة "Negometal Open" الاستعراضية للتنس للسيدات، في فرنسا.

ووجه منظمو الدورة الاستعراضية بطاقة دعوة للأوكرانية لتحل محل الكرواتية فيكيتش، التي كان من المفترض أن تلعب في نهائي البطولة الاستعراضية مباشرة، ولكنها انسحبت بسبب الإصابة.

وفاجأت اللاعبة الأوكرانية الجميع برفضها في اللحظة الأخيرة، مواجهة ميرا أندرييفا، التي تغلبت على مواطنتها فارفارا غراتشيوفا، الحاصلة على الجنسية الفرنسية، بمجموعتين من دون رد.

واضطر منظمو البطولة، بسبب ضيق الوقت، لاستدعاء اللاعب الفرنسي يانيس الغزواني-دوران، الذي يشغل المركز 1145 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، لمواجهة اللاعبة الروسية في نهائي البطولة.

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وقال منظمو البطولة في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتنشيط شبكتنا من اللاعبين المحترفين. ولكن لسوء الحظ، لم يكن هناك سوى القليل من الوقت للعثور على بديل. لذا قررنا أن تلعب ميرا أندرييفا في النهائي، ضد لاعبنا يانيس غزواني دوران".

وانتهت المباراة بفوز اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، على اللاعبة الروسية البالغة من العمر 16 عاما، بمجموعتين من دون رد، بوقع: (7-5) و(6-2).  

المصدر: " sportbox.ru"

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