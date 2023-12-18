من جديد.. اللجنة الأولمبية الدولية تعلق على عودة الروس للمشاركة بالأولمبياد

صدر تعليق من مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية، مرة أخرى عن قبول الروس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووصف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش قبول الروس بأنه توازن مؤلم ولكنه عادل.

وعلق: "يبقى أن نرى كم منهم سيتأهل وكيف سينتهي كل شيء".

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وأضاف: "لقد تمكنا في عالم شديد الاستقطاب من الالتزام بالميثاق الأولمبي، لكن يجب علينا أن ندرك أننا نعيش في عالم حقيقي ومعقد للغاية".

في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس. وسيكون الرياضيون الروس والبيلاروس قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

ويتأهل حاليا 6 روس وخمسة بيلاروس للألعاب الأولمبية المقررة في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام القادم.

وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس.

كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.