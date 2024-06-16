قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية لاري جونسون إن الخلاف حول الأزمة الأوكرانية داخل حلف "الناتو" في تزايد ونمو مستمر.

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وأوضح جونسون في حديث عبر "يوتيوب": "مارست الولايات المتحدة ضغوطا على ألمانيا وبولندا لتزويد أوكرانيا ببطاريات صواريخ باتريوت، لكنهما رفضتا ذلك، ثم أعلنت هنغاريا أنها لن تقوم بتزويد أوكرانيا بأي شيء، وتحاول سلوفاكيا محاسبة الشخص الذي أراد بيع أو ربما باع أوكرانيا عدة طائرات بالفعل، مما يزيد من الانقسام داخل الناتو".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأمور بموضوعية من الخارج، يمكننا أن نرى أن الفوضى تسود داخل الناتو".

وبحسب الخبير، فإن الاتحاد الأوروبي لا يبذل أي جهود خاصة لدعم نظام كييف، والحديث جار عن دول منفردة مستعدة لتقديمها.

وخلص إلى أن تغيير الاتحاد الأوروبي لصيغة خطابه في مسألة الأزمة الأوكرانية أكبر دليل على ذلك.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: نوفوستي