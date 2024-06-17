قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي شمال مدينة غزة وانفجارات في النصيرات ورفح

أفاد مراسلنا بوقوع 3 قتلى و4 إصابات إحداهما حرجة جراء استهداف شقة سكنية تعود لعائلة مقاط بمحيط بركة الشيخ رضوان، إضافة إلى قتيلين و13 مصابا بقصف منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

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وذكر مراسلنا أنه منذ صباح اليوم الاثنين تقدم عدد من الآليات في محيط مسجد مصعب بن عمير تحت غطاء ناري كثيف من الآليات وطائرات "كواد كابتر" والمروحيات جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وتجاه منازل المواطنين في محيط مسجد الأبرار جنوب شرق حي الزيتون، بينما استهدف قصف مدفعي جنوب حي الزيتون.

بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية سمع دوي انفجارات عنيفة شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع وبمدينة رفح في جنوبه.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على المحافظة الوسطى وتم نسف مباني سكنية بشمال النصيرات في بلدة المغراقة مع تعرضها لاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية، التي قصفت أيضا شرق دير البلح، فيما أطلقت مروحية "أباتشي" النار تجاه شرق القرارة بشمال مدينة خانيونس.

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وفي رفح قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في وسط المدينة، مع وقوع قصف مدفعي واشتباكات في وسط وغرب رفح.

وقتل الشاب صالح يحيى درويش أبو جزر بقصف في منطقة بير كندا غرب رفح.

وأحرقت القوات الإسرائيلية صالة المغادرين بمعبر رفح.

وحسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة في غزة الأحد، فقد ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT