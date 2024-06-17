سويسرا تفجر أول أزمة في يورو 2024

يخوض منتخب سويسرا تدريبه، استعدادا لمباراته المقبلة أمام اسكتلندا الأربعاء المقبل، في بطولة أمم أوروبا 2024، في مكان مختلف بمدينة شتوتغارت، بسبب سوء أرضية ملعب التدريب الأصلي.

وأشار الاتحاد السويسري لكرة القدم، أمس الأحد، إلى أن الفريق سيتدرب في ملعب نادي شتوتغارت، يومي الاثنين والثلاثاء.

ومن جانبها، قالت بلدية مدينة شتوتغارت: "نأسف بشدة، لأن أرضية الملعب لم تكن جاهزة لمعسكر التدريب".

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وأضافت: "رغم الجهود المكثفة التي بذلها عمال صيانة الملاعب في المدينة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لم يكن من الممكن تجهيز الملعب بشكل كاف".

ولفت البيان إلى أن البحث عن ملعب جديد، بالقرب من استاد شتوتغارت كيكرز، الخاص بالفريق المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، لم ينجح حتى الآن، ومن المنتظر صدور القرار اليوم الاثنين.

ويأمل منتخب سويسرا في العودة إلى مقر تدريبه، اعتبارا من الخميس المقبل، في انتظار تغيير أرضية الملعب، استعدادا لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام ألمانيا، يوم الأحد.



وفاز منتخب سويسرا في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية، أمام هنغاريا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: "وكالات"