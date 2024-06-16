 
مباشر
اسأل أكثر

خسائر إسرائيل بغزة تتصاعد.. كيف ستخرج من كمائن حماس

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xr09

خسائر فادحة تكبدها الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي في المعارك الضارية بقطاع غزة،

 فعقب ساعات من مقتل ثمانية جنود إسرائيليين بينهم نائب قائد سرية جراء تفجير ناقلة جند في رفح، يقر الجيش بسقوط ضابطين خلال معارك بشمال غزة، فيما قتل جندي آخر متأثرا بجروح أصيب بها يوم الاثنين الماضي.
وبينما يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مصممة على تحقيق أهداف الحرب رغم التكلفة الباهظة لها، يشدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنتها رغم ارتكابها إبادة جماعية في القطاع.
فما قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته العسكرية في غزة رغم كمائن الفصائل الفلسطينية؟ وإلى أي درجة تزيد خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة الضغط الداخلي على نتنياهو المطالب بوقف الحرب؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"