مسؤول أوكراني: بعض الدول عرضت علينا الوساطة في إقامة اتصالات مع روسيا

صرح مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميتري لوبينيتس بأن عددا من الدول التي "تتمتع تقليديا بعلاقات جيدة مع روسيا" عرضت لأول مرة على كييف قنوات خاصة بها للاتصال مع موسكو.

وأوضح لوبينيتس خلال ماراثون تلفزيوني أمس الأحد، أن هذه المقترحات وردت من دول لم يسمها، خلال مؤتمر سويسرا الذي كان أحد موضوعات النقاش فيه تبادل أسرى الحرب.

وقال: "كان من غير المتوقع أن تعلن بعض الدول التي تتمتع تقليديا بعلاقات جيدة مع روسيا، ولأول مرة عن استعدادها لتقديم لنا قنوات الاتصال الخاصة بها مع الجانب الروسي. لا أستطيع حتى الآن تسمية هذه الدول، لكنني سأقول بصراحة إننا لم نتوقع أن تصدر مثل هذه المواقف من تلك الدول بالذات".

وانعقد المؤتمر حول أوكرانيا في مدينة بورغنستوك السويسرية يومي 15 و16 يونيو، وتضمنت الملفات الرئيسية التي تمت مناقشتها، الأمن النووي والغذائي وضمان الملاحة وتبادل أسرى الحرب.

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لم تتلق روسيا دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر واتسم الحضور بهيمنة ممثلي الغرب الجماعي مما حدد الطبيعة المناهضة لروسيا للعديد من التصريحات، وتم تبني البيان الختامي دون الأخذ بعين الاعتبار رأي روسيا.

وفي البداية، ذكر منظمو المؤتمر أن البيان حظي بدعم 80 دولة، مع امتناع 11 دولة عن التوقيع عليه، ثم انخفض العدد إلى 78 دولة بعد "اختفاء" الأردن والعراق من قائمة الموقعين.

المصدر: وكالات