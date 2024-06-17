غروسي: واشنطن تدرك أن حظر استيراد اليورانيوم الروسي غير واقعي

اعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة تدرك حقيقة أن القانون الذي تبنته لحظر استيراد اليورانيوم الروسي يفتقر إلى الواقعية.

وقال غروسي في حوار مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية نشر اليوم الاثنين: "أعلم أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز وتحفيز الإنتاج المحلي (لليورانيوم). هذا هو قرارها السيادي، ولها الحق في القيام بذلك. دعونا نرى ما سيأتي منه. لكنني أعتقد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها مع عدد من الاستثناءات والتحفظات، مما يعني أنهم يدركون أن هذه الإجراءات غير واقعية في ظروف السوق الحالية".

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وذكر غروسي أن بنية سلسلة توريد اليورانيوم الدولية تشمل روسيا إلى حد كبير، وأضاف: "هنا في أوروبا، يوجد كثير من مفاعلات الماء المضغوط التي تعتمد على الوقود الروسي والخدمات (التي تقدمها روسيا) لصيانتها - أنا أتحدث عن بلدان أوروبا الشرقية، التي تتميز بنسبة مرتفعة للغاية لاستخدام الطاقة النووية تبلغ 30-40%. وهذه الدول تحتاج ببساطة إلى أن تعمل المفاعلات بشكل صحيح".

والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يحظر استيراد اليورانيوم غير المشع والمنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو بواسطة منشأة روسية. وبررت واشنطن هذة الخطوة بضرورة ضمان استقلال الولايات المتحدة عن الإمدادات من روسيا.

واعتبرت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية هذا القانون "تمييزيا" و"مسيسا" و"مناهضا لقواعد السوق"، بينما قالت السلطات الروسية إنه لن يؤثر على قطاع الطاقة الذرية في روسيا.

المصدر: "إزفيستيا"