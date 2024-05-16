وزارة الطاقة الأمريكية تعتزم بدء شراء اليورانيوم من المنتجين الأمريكيين بدلا من الروس

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعتزم بدء مشتريات الوقود النووي من المنتجين الأمريكيين في يونيو بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار، وذلك بدلا من الموردين الروس.

وحسب المذكرة، التي نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس، تعتزم السلطات الأمريكية أن تعرض هذا الشهر على الشركات الأمريكية المشاركة في المزادات للحصول على العقود لتوريد الوقود للمفاعلات النووية.

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ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون، التي تبناه الكونغرس، حول حظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

ويحظر القانون على الجهات الأمريكية شراء اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل أي شركة مسجلة في روسيا. وسيكون القانون ساري المفعول حتى عام 2040 على الأقل.

واعتبرت "روس آتوم" القانون "تمييزيا" و"مسيسا" و"مناهضا لقواعد السوق"، بينما قالت السلطات الروسية إنه لن يؤثر على قطاع الطاقة الذرية في روسيا.

المصدر: نوفوستي