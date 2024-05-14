بيسكوف: تخلّي واشنطن عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب لن يؤثر علينا

قلل متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من تأثير حظر واشنطن استيراد اليورانيوم الروسي المخصب للمفاعلات الأمريكية على الصناعة النووية الروسية، مشيرا إلى صعوبة منافسة روسيا بهذا المجال.

وأشار بيسكوف إلى الولايات المتحدة تلجأ إلى استخدام أدوات منافسة غير شريفة عندما تواجه مشاكل في المنافسة.

وقال خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الثلاثاء: "الحظر الأمريكي ليس حرجا بالنسبة للصناعة النووية الروسية حيث يصعب على الأمريكيين منافستنا على الساحة الدولية، وبمجرد أن يواجهوا الصعوبات لا يدخرون سعيا في ضرب قواعد ومبادئ التجارة الدولية".

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وأمس الاثنين، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره أعضاء الكونغرس في وقت سابق يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

واللافت أن القانون يسمح لوزير الطاقة الأمريكي بالاتفاق مع وزير الخارجية ووزير التجارة، برفع هذا الحظر في حال عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.

من جهتها حذرت شركة "سنتروس"، التي تعد أكبر شركة للوقود النووي في الولايات المتحدة من أنها بعد فرض الحظر، ستطلب من الإدارات المعنية تقديم استثناءات من أجل مواصلة توريد اليورانيوم لعملائها وضمان مصالح الصناعة النووية الأمريكية برمتها.

المصدر: نوفوستي