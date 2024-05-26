رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو الأمين العام للناتو أن يكون حذرا في تصريحاته

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن يكون حذرا في تصريحاته.

وقالت ميلوني في مقابلة مع قناة "RAI-3" التلفزيونية، وتعليقا على تصريحات ستولتنبرغ بشأن السماح لكييف بتنفيذ ضربات بأسلحة غربية على الأراضي الروسية: "لا أعرف لماذا قال ستولتنبرغ هذا. علينا أن نكون حذرين. أوافق على أن الناتو يجب أن يتخذ موقفا صارما وألا يستسلم. لكن هناك العديد من التصريحات المثيرة للجدل".

وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية في هذا السياق بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، حول إمكانية إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اقترح ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن يفكر حلفاء الناتو مرة أخرى في مسألة ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا أن تكون قادرة على شن ضربات بأسلحة غربية على أهداف عسكرية تقع على أراضي روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس