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الحوثيون يعلقون على إعلان أبو عبيدة أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلقون على إعلان أبو عبيدة أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا
AFP
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علق المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، على إعلان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا.

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وقال المكتب السياسي للحوثيين: "نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني".

وأضاف: "لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم".

ورأى  المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" أن "هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة"، مضيفا: "هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وليل يوم السبت، أعلن الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة تنفيذ مقاتلي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، وتمكنهم من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية، حيث أوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.

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المصدر: "المسيرة" + RT

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