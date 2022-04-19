وكالة: اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية

ذكرت وكالة الأنباء المقدونية "أمنا"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اليونانية احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على روسيا.

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وأشارت الوكالة إلى أنه تم احتجاز الناقلة "بيغاس" (Pegas) في خليج كاريستوس (Karystos) بالقرب من جزيرة أفبييا وعلى متنها 19 بحارا روسيا.

وأضافت أن ناقلة النفط راسية في خليج كاريستوس بقرار من سلطات الميناء اليوناني، وأشارت الوكالة إلى أن "قرار الاحتجاز اتخذه المكتب اليوناني لمكافحة غسل الأموال من الأنشطة الإجرامية ويأتي ذلك في سياق تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السفن التي تمثل مصالح روسيا".

ومنذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات الاقتصادية، والتي طالت قطاعات وشركات وأفراد.

ومن القيود التي تم إعلانها في إطار الحزمة الخامسة، تم منع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية وفرض قيود على شركات النقل من روسيا وبيلاروس.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس