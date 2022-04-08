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الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

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الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ
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نشر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة حزمة عقوباته الخامسة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لتدخل حيز التنفيذ.

وطالت العقوبات الأوروبية الجديدة 217 شخصا و18 كيانا من روسيا، سيتم تجميد أصولهم على أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر السفر.

وعلى وجه التحديد، تم توسيع العقوبات ضد 4 مصارف روسية هي "في تي بي" و"سوفكوم بنك" و"نوفيكوم بنك" و"أوتكريتيه"، إضافة إلى 14 شركة ومؤسسة تعمل في مجال الصناعات العسكرية وصناعة الآلات والسفن والنقل، بما فيها شركة "كلاشنيكوف".

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الاتحاد الأوروبي يتبنى رسميا الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى رسميا الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

وبين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات عدد من المسؤولين الروس ورجال الأعمال، بمن فيهم مدير "سبيربنك" غيرمان غريف، ورجال الأعمال أوليغ ديريباسكا وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف وغيرهم.

وتتضمن العقوبات حظر استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس 2022، ومنع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية وقيودا على شركات النقل من روسيا وبيلاروس.

المصدر: وكالات

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