ترامب يجدد وعوده بوقف النزاع في أوكرانيا

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعوده بوضع حد لنزاع أوكرانيا ومنع الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة في حال إعادة انتخابه.

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وقال ترامب بكلمة ألقاها في المؤتمر الوطني التحرري في واشنطن: "قبل عودتي إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية سأوقف الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا وإنفاقنا مئات ملايين الدولارات على صراعات الآخرين وأنقذ أرواح".

كما تعهد بـ"استئناف جهود السلام والاستقرار ووقف مسار الرئيس الحالي جو بايدن نحو حرب عالمية ثالثة".

وأضاف: "هل تعرفون أننا نتحرك نحو حرب عالمية ثالثة؟"، مشيرا إلى أن هذه الحرب في حال نشوبها ستكون لا سابق لها من حيث نطاقها وطابعها.

وأعلن ترامب أكثر من مرة أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ينوي تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة.

من جهته أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن القضية الروسية الأوكرانية صعبة للغاية ولا يمكن حلها عبر الوعود فقط.

المصدر: نوفوستي