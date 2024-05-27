حاكم دبي يكشف عن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن "لأول مرة في تاريخ الدولة".

وقال آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.. لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفا انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة، لبرنامج (نافس) بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا".

وأضاف: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".

وتابع: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم".

اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 26, 2024

وأكد حاكم دبي: "قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم".

المصدر: RT