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بكلفة 35 مليار دولار.. حاكم دبي يدشن مبنى جديدا للمسافرين في أكبر مطار بالعالم (صور+ فيديو)

مال وأعمال

بكلفة 35 مليار دولار.. حاكم دبي يدشن مبنى جديدا للمسافرين في أكبر مطار بالعالم (صور+ فيديو)
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أعلن حاكم دبي محمد بن راشد عن تشييد مبنى مسافرين جديد في مطار آل مكتوم بكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار)، ليصبح الأكبر في العالم بطاقة استيعاب تصل إلى 260 مليون مسافر.

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وقال محمد بن راشد اليوم الأحد في بيان له على منصة "إكس": "اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

وأوضح أن: "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".

وأضاف أن المطار "سيضم المطار 400 بوابة للطائرات  وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".

وأشار محمد بن راشد إلى بناء "مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة… وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".

ويعتبر مطار دبي الدولي حاليا أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وهو المطار الرئيسي الدولي لدبي والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: RT

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