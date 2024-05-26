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فريقان عربيان إلى كأس إنتركونتيننتال 2024.. تفاصيل نظام البطولة الوليدة وموعدها

الرياضة

فريقان عربيان إلى كأس إنتركونتيننتال 2024.. تفاصيل نظام البطولة الوليدة وموعدها
Legion-Media
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بلغت عدة فرق النسخة الأولى من كأس إنتركونتيننتال التي ستقام سنويا تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والبديلة لكأس العالم للأندية، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من إقامتها سنويا.

وشهد يوم أمس السبت، تأهل 3 فرق إلى كأس إنتركونتيننتال، حيث كانت البداية من أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتوج أوكلاند سيتي بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا بفوزه على بيراي التاهيتي (4-0) في النهائي.

كما حجز نادي العين الإماراتي مقعدا له في البطولة الوليدة، بعد فوزه الساحق على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني (5-1) في إياب النهائي، ليعوض خسارته ذهابا (1-2).

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كذلك، تأهل الأهلي نادي المصري إلى كأس إنتركونتيننتال، بفوزه على الترجي التونسي بهدف وحيد، في إياب النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

نظام كأس إنتركونتيننتال:

ينص نظام هذه البطولة على وجود تصفيات بين ممثلي القارات المختلفة باستثناء أوروبا.

المرحلة الأولى ستشهد مواجهة بين الأهلي أو العين مع أوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا، وذلك بحسب القرعة، علما بأن هذه المباراة ستقام على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من هذه المباراة سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة سواء ممثل آسيا أو إفريقيا، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

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أما المرحلة الثانية، فستشهد مواجهة بين بطل أمريكا الجنوبية مع نظيره من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي في لقاء واحد، على أن يتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة، ستجمع المتأهل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لتحديد الفريق الذي سيلعب النهائي ضد ممثل القارة الأوروبية.

موعد نهائي كأس إنتركونتيننتال:

موعد مباراة المرحلة الفاصلة التي ستجمع المتأهل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية سيكون 14 ديسمبر المقبل.

تقام المباراة النهائية للنسخة الأولى المحدثة من كأس إنتركونتيننتال في ملعب محايد يوم 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات 

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