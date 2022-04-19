الجيش الروسي يسلم مساعدات إنسانية لسكان خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجنود الروس وزعوا مساعدات إنسانية على سكان منطقة صغيرة في خيرسون.

وجاء في بيان الوزارة: "يواصل العسكريون الروس تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في مدينة خيرسون ومنطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة العسكريين الروس. وتم تسليم طرود غذائية إلى إحدى المناطق النائية".

ولفت البيان إلى أن عددا كبيرا من سكان المنطقة جاءوا لتلقي المساعدات الإنسانية المقدمة، وتشمل المواد الغذايئة وأغذية الأطفال ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الضرورية.

يشار إلى أنه يوجد في هذه المنطقة ميناء شحن نهري، وبالتالي فإن 90٪ من سكان المنطقة الصغيرة هم موظفون في هذه المؤسسة. الآن جميعهم عاطلون عن العمل تقريبا، لأنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، غادرت سلطات الميناء خيرسون.

المصدر: نوفوستي