طليب تحذر بايدن: ستدفع ثمن دعمك لنتنياهو مهووس الإبادة الجماعية

حذرت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب الرئيس جو بايدن والمشرعين في الكونغرس "من دفع ثمن دعمهم غير المشروط لإسرائيل" في الانتخابات المقبلة.

وفي خطاب ألقته في المؤتمر الشعبي من أجل فلسطين في ديترويت، انتقدت طليب غضب بايدن والمشرعين من المظاهرات الطلابية المناهضة لإسرائيل أكثر من غضبهم من مشاهد الموت والدمار القادمة من غزة،

وقالت إنه "لأمر مشين أن تواصل إدارة بايدن وزملائي في الكونغرس تشويه سمعة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات، بسبب احتجاجهم لإنقاذ الأرواح، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. إنه عمل جبان.. ولن ننسى ذلك في نوفمبر"، في إشارة إلى السباق الانتخابي المقرر في الخامس من نوفمبر.

Near the end of her speech, she brought up the time the House voted to censure her. Tlaib states, "They can censure me but they can't censure all of you." This really got the crowd going which she had in a fever pitch and she finished up her speech.



"We had to demand it in our… pic.twitter.com/q30CodXOwQ — Stu (@thestustustudio) May 26, 2024

وأضافت طليب: "الرئيس بايدن، آمل أن تسمعنا بوضوح، إن الهجوم على سلطة المحكمة الجنائية الدولية والتدخل في العملية القانونية ليس أكثر من محاولة لمنع محاسبة مهووس الإبادة الجماعية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الإنسانية".

كما استنكرت مواصلة تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة، موجهة أصابع الاتهام للرئيس بايدن: "أنت متواطئ أيها الرئيس بايدن.. سنخرج في مسيرات، وسنحرك الكونغرس، ونحرك البيت الأبيض. لأنه ليس لدينا خيار آخر".

واختتمت خطابها بهتافات: "فلسطين حرة".

المصدر: The Denver Gazette