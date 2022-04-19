شويغو: مستمرون بتحرير دونيتسك ولوغانسك وواشنطن مستمرة بتحريض كييف والقتال حتى آخر أوكراني

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مشيدا ببسالة الجنود.

وأضاف وزير الدفاع: "يقوم الجيش الروسي بتنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى في سياق عملية عسكرية خاصة. ويتم تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستمرار، ويتم اتخاذ تدابير لإحياء حياة سلمية وإعادة الأمن".

وبحسب قوله ، فإن العسكريين الروس المشاركين في العملية يظهرون شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري.

وأضاف الوزير أن روسيا تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.

كما أشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تحسين جيشها.

من جانب آخر أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرته تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال "حتى آخر أوكراني".

وتابع قائلا: "إن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة للسيطرة تفعل كل شيء لتأخير العملية العسكرية الخاصة قدر الإمكان. إن الكميات المتزايدة من الإمدادات من الأسلحة الأجنبية تظهر بوضوح نواياها لاستفزاز نظام كييف للقتال حتى آخر أوكراني ".

في الوقت نفسه ، أضاف الوزير، أن تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة تظهر مرة أخرى صحة الأولويات التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد في بناء القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس