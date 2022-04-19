روسيا يمكن أن تستبدل بعض المنتجات الغربية بأخرى إيرانية

قال رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني، فلاديمير أوبيدينوف، إنه يمكن لإيران أن تحل بضائعها محل عدد من البضائع الغربية في مجال المنظفات المنزلية والأدوية.

وقال أوبيدينوف: "من المحتمل جدا، عند الحديث عن إيران، أن تجد قطاعاتنا فيها بديلا لبعض المنتجات الغربية".

ووفقا له، يمكن العثور على بديل للسلع المستخدمة يوميا من منتجات النظافة بكافة أشكالها.

وأضاف أوبيدينوف "تنتج إيران مجموعة واسعة من المواد الكيمياوية المنزلية. إذا كان هناك اهتمام من الجانب الروسي، فمن الممكن ايجاد بدائل لعدد من السلع الغربية في السوق الإيرانية. وهذا لن يستغرق الكثير من الوقت".

كما أشار إلى أن الطب والأدوية والسياحة العلاجية وإنتاج مواد البناء والتشطيب متطورة للغاية في إيران.

المصدر: نوفوستي