 نائب المستشار الألماني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في غزة

اتهم نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، السبت، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بأفعالها في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال هابيك مجيبا على أسئلة مواطنين في "مهرجان الديمقراطية" الذي أقيم في العاصمة برلين بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد الدستور الألماني إن إسرائيل تجاوزت حدودها في قطاع غزة الفلسطيني، مبيناً أن الحكومة الألمانية أكدت مراراً معارضتها لأي عملية عسكرية في مدينة رفح.

وشدد هابيك على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا: الجوع ومعاناة الشعب الفلسطيني والهجمات في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي. لذا فإن إسرائيل تجاوزت حدودها هناك. ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك.

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وادعى هابيك أيضاً أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا بمجرد إعلان حركة حماس إلقاء أسلحتها.

تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

المصدر: الأناضول