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على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب.. بن غفير يغرّد عن رفح

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على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب.. بن غفير يغرّد عن رفح
Globallookpress
جندي إسرائيلي يعاين أضرار صواريخ حماس بعد إطلاقها من غزة نحو تل أبيب
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كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل دقائق في حسابه على منصة "إكس" عبارة مبهمة عن مدينة رفح جاء فيها: "رفح وبكل قوة!".

ويتزامن منشور المسؤول الإسرائيلي الداعي بقوة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومؤخرا في مدينة رفح جنوبي القطاع، مع مشاهد وصور لإطلاق صفارات الإنذار في وسط البلاد ووصول صواريخ قادمة من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ قادمة من رفح جنوبي القطاع وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدة قذائف منها.

وأفادت مراسلتنا قبل قليل بدوي صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في تل أبيب لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسماع دوي انفجارات.

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

المصدر: RT

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