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"القسام" تعلن استهداف 5 جنود إسرائيليين بقنبلة يدوية شمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استهداف 5 جنود إسرائيليين بقنبلة يدوية في محيط مسجد عمر بن الخطاب في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقالت القسام إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما استهدفوا دبابة صهيونية بقنبلة يدوية مما أدى إلى مقتل 5 جنود من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب".

هذا وأفاد مراسل RT بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا، كما استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المصدر: RT

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