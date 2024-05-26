"نيويورك تايمز": الأسلحة الغربية المقدمة لقوات كييف أثبتت فشلها في ساحات القتال

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في مقال نشرته أن الأسلحة الغربية المقدمة لقوات كييف لا تؤتي ثمارها في ساحة المعركة، وتتسبب في مقتل عشرات الجنود بسبب انخفاض كفاءتها.

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن بعض القادة الأوكرانيين أن عدم فعالية بعض الأسلحة الغربية "كلف القوات الأوكرانية الكثير من الأرواح".

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الأسلحة الأمريكية التي يفترض أنها عالية الدقة لم تحقق أي نتائج ملموسة كانت متوقعة لصالح القوات الأوكرانية في ساحات القتال، حيث يعمل الجيش الروسي على التقليل من دقتها من خلال التشويش عليها بشتى الطرق.

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الروسي يظهر نتائج أفضل في مجال الحرب السيبرانية مقارنة بأوكرانيا.

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ووفقا للصحيفة، فإن القوات الروسية لديها كميات أكبر من الأسلحة تحت تصرفها والتي تسمح لها بتعطيل الإشارات الصادرة عن المعدات الأوكرانية، فضلا عن التشويش على الطائرات المسيرة في ساحة المعركة، إلى جانب امتلاكها تقنيات تمنع التشويش على طائراتها الخاصة وتمكنها من مواصلة تنسيق مسارات طيرانها بالرغم من محاولات التشويش الأوكرانية.

هذا وعارض المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، وذلك وفقا لصحيفة هاجتشاو Tagesschau الألمانية.

المصدر: تاس