"ذا إيكونوميك تايمز": الهند تستأنف تصدير سلع غذائية إلى روسيا

استأنفت الهند تصدير الشاي والأرز والفواكه والبن والمأكولات البحرية إلى روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حاويات تحتوي على هذه البضائع الهندية شحنت إلى مستوردين روس الأسبوع الماضي.

ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير الماضي تم تعليق عمليات تسليم هذه المنتجات من الهند إلى روسيا، وذلك بسبب مشاكل لوجستية وصعوبات مرتبطة بالتسويات المالية بين الشركاء الهنود والروس.

ووفقا للمصادر فإن مدفوعات التجارة بين البلدين تجري الآن بالعملة الوطنية، الروبية الهندية والروبل الروسي، كما أن بعض البنوك تنفذ التعاملات باليورو.

ونقلت الصحيفة عن، أجاي ساهي، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية، قوله: "تسويات الدفع تتم الآن من خلال "سبيربنك" (مصرف روسي). وتسهل البنوك استئناف العمليات التجارية مع روسيا، التي تتم بشكل رئيسي عبر موانئ جورجيا".

فيما أشار أشفين شاه، رئيس قسم الصادرات في شركة "شاه نانجي ناجيل"، أكبر مصدر للأرز إلى روسيا، إلى أنه تم إرسال شحنة كبيرة من أرز بسمتي الهندي إلى الشركات الروسية. وقال شاه: "يتم السداد مقابل الشحنات من خلال "ألفا بنك"(روسي) و"بنك ماهاراشترا" (هندي).

كذلك تعد روسيا سوقا رئيسية للشاي الهندي، حيث تصل وارداته إلى 40-45 مليون كيلوغرام سنويا.

المصدر: تاس