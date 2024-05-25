احتفالات في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديوهات)
شهدت مناطق لبنانية مختلفة ليل يوم السبت، مسيرات واحتفالات بإعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب "القسام" عن أسر جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتل آخرين، في مخيم جباليا شمالي غزة.
وانطلقت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ابتهاجا بعملية أسر الجنود الإسرائيليين التي أعلن عنها أبو عبيدة.
كما شهد مخيم نهر البارد شمالي لبنان، انطلاق مسيرة احتفالا بهذا الخبر أيضا.
في حين أُطلقت التكبيرات والمفرقعات في مخيم البص بمدينة صور جنوبي لبنان، ابتهاجا بهذه العملية.
🔻#شاهد| تكبيرات وإطلاق مفرقعات نارية في مخيم البص بمدينة #صور بلبنان ابتهاجاً بعملية أسر الجنود التي أعلن عنها الناطق باسم #القسام#طوفان_الأقصى#خبر_نيوز#لبنان#كتائب_القسامpic.twitter.com/LGYYYgx1Cr— خبر نيوز (@Khabrnews1) May 25, 2024
كما وثق مقطع فيديو إطلاق سكان مخيم الجليل في بعلبك المفرقعات النارية، ابتهاجا بهذه العملية أيضا.
أهالي مدينة بعلبك في لبنان يطلقون الألعاب النارية؛ عقب إعلان المقاومة الفلسطينية الباسلة عن أسر جنود الإحتلال في غزة. الله أكبر ولله الحمد ✌️🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧#ابوعبيدة#غزه_تقاوم_وستنتصر#فلسطين#اسر_جنودpic.twitter.com/FXMgsWwURQ— yara 🇱🇧 (@yara_lubnan) May 25, 2024
المصدر: RT