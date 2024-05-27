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مصر.. وزير الكهرباء يعلن الموعد النهائي المتوقع لوقف تخفيف أحمال الكهرباء

أخبار العالم العربي

مصر.. وزير الكهرباء يعلن الموعد النهائي المتوقع لوقف تخفيف أحمال الكهرباء
Gettyimages.ru
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كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، الموعد النهائي المتوقع لوقف تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد.

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 وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، قال محمد شاكر: "علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميغاوات.

وأوضح شاكر أن "تخفيف الأحمال الحالي اليومي من 2 لـ3 جيغاوات، هدفه توفير الوقود، وسيكون لفترة محدودة من الزمن".

وأردف وزير الكهرباء: "تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيغاوات يوميا، ونحاول الالتزام بالتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير، ولا نألو جهدا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال"، مبينا أن "المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون نهاية العام الجاري".

ولفت  محمد شاكر إلى أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، موضحا أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، وتوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.

المصدر: "الوطن"

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