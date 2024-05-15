مصر تطلق مشروعا ضخما في الصعيد بـ10 مليارات دولار

شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام أرض مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج.

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ويتم تنفيذ المشروع باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار، من خلال تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور.

ويأتي ذلك امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.

وعقب التوقيع، أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وأضاف أن المشروع سينتج عند اكتماله نحو 48 ألف غيغوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أيضا أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.

المصدر: RT