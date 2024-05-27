الأمير الحسين: الوحدة العربية بالجغرافيا وبالقرار فكرة "رومانسية" اليوم

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني "جهوزية الأردنيين دائما للعمل مع الإخوة العرب في المنطقة"، مشددا على أن "من مصلحة كل العرب أن يكون هناك هذا التقارب".

وأشار ولي العهد في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن الدولة الأردنية أساسا هي "مشروع عربي بُني على فكرة عروبية".

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وأضاف في إجابته سؤال حول مدى إيمانه بفكرة "التكامل العربي": أعلم أن الوحدة بالجغرافيا وبالقرار فكرة "رومانسية" اليوم، لأن لكل بلد ظروفه وأولوياته، لكن التكامل العربي العملي المبني على تعاون حول قضايا معينة وأهداف مشتركة له منافع كبيرة، أمنية واقتصادية وسياسية على المنطقة ككل".

وأردف: "لأن هذا التكامل يعني: أسواقا أكبر، وتأثيرا دوليا أقوى، وتبادلا للخبرات والعقول، وفرصا لشبابنا، ومستقبلا أفضل لمجتمعاتنا".

وفي سياق متصل قال أن اقتصاد بلاده خسر مليارات الدولارات بسبب انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سوريا، معتبرا أنه "لا توجد دولة مرت بظروف مثل الأردن ولأسباب خارجة عن إرادتها وتجاوزتها بسلام".

وحول ما يجري في غزة، قال ولي العهد: "نحن نتابع أحداث غزة بغضب وبألم وبصدمة.. بدءا من سيدنا وانتهاء بأي واحد في الشارع كلنا عندنا نفس الشعور".

هذا وقد أجرى الأمير الأردني المقابلة التلفزيونية بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتحدث ولي العهد في المقابلة، التي بُثت يوم أمس الأحد، عن فترة الـ25 عاما الماضية، وأبرز مواقف الأردن وإنجازاته، وما واجهه من تحديات، وتطلعاته للمستقبل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية