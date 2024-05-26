ماسك وساكس ينعيان الأسلحة الحالية ويكشفان عن سلاح حروب المستقبل (فيديو)

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير أيلون ماسك أن الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة للحروب الحديثة، و"عفا عنها الزمن".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس: "حاملات الطائرات، ومثل كل شيء يقوده البشر ويتحكمون به، تعتبر تقنيات عفا عنها الزمن".

Aircraft carriers, along with anything that has a human pilot or driver, are outdated technologies — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2024

وكان ساكس قد تحدث في حوار بالفيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" وقال فيه إن "الطائرات بدون طيار ستصبح مستقبل الحرب".

وأضاف ساكس: "إذا فشلت الولايات المتحدة في إدراك ذلك قريبا، فسوف يتغير توازن القوى العالمي بشكل جذري".

المصدر: RT