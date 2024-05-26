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ماسك وساكس ينعيان الأسلحة الحالية ويكشفان عن سلاح حروب المستقبل (فيديو)

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ماسك وساكس ينعيان الأسلحة الحالية ويكشفان عن سلاح حروب المستقبل (فيديو)
Globallookpress
معرض للمسيرات والاسلحة - سان بطرسبورغ - روسيا
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اعتبر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير أيلون ماسك أن الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة للحروب الحديثة، و"عفا عنها الزمن".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس: "حاملات الطائرات، ومثل كل شيء يقوده البشر ويتحكمون به، تعتبر تقنيات عفا عنها الزمن".

وكان ساكس قد تحدث في حوار بالفيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" وقال فيه إن "الطائرات بدون طيار ستصبح مستقبل الحرب".

وأضاف ساكس: "إذا فشلت الولايات المتحدة في إدراك ذلك قريبا، فسوف يتغير توازن القوى العالمي بشكل جذري".

المصدر: RT

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