العثور على نسخة ممزقة من القرآن في حمامات متجر شهير بإسرائيل (فيديو)

عثر على نسخة من القرآن الكريم ممزقة في حمامات متجر كبير في إسرائيل يملكه رجل أعمال شهير.

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ووفق تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عثر عاملون في "شبكة حوانيت" في مدينة حيفا، على نسخة ممزقة من القرآن، فيما أشار أحد العمال الذي تم إخفاء هويته إلى أنه عثر أكثر من مرة على أوراق ممزقة من القرآن ملقاة إما في النفايات أو في الحمامات.

وقال العامل لـ"مكان" إنه توجه لمدير الفرع، وأبلغه بما عثر عليه وتكرار الأمر، مشيرا إلى أنه وعدد من العمال الآخرين "هددوا بعمل إضراب حتى يظهر الفاعل".

ولكن بعد عدة أيام قال لهم مدير الفرع إنه "لا يمكنه فعل أي شيء"، ولهذا توجهوا إلى مدير الأمن في الفرع الذي لم يفعل شيئا، وهذا ما دفعهم إلى التوجه إلى الإعلام.

من جهته، قال مدير الفرع، شيمعون مالكا، إنه "تم إجراء تحقيق لمعرفة ما جرى.. ولكن لا توجد كاميرات في الحمامات للحفاظ على الخصوصية، وحاولنا أن نستفسر ونتحقق حيال ما جرى بالضبط".

وأكد على أن الجميع "في المتجر يعيش بانسجام مميز جدا، إذ يأتيه الكثير من المسيحيين والمسلمين واليهود"، معبرا عن "أسفه" لما حصل.

و"شبكة حوانيت" هو أحد المتاجر الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي، الذي "حاول التقليل من أهمية ما حصل" وحتى "إنكاره"، بحسب "مكان".

ولكن بعد مواجهته بالفيديو المصور للنسخة الممزقة من القرآن، أكد على أنه "ضد ما حصل، سواء أكان التوراة أو الكتاب المقدس للمسيحيين أو المسلمين"، مشيرا إلى أن "جميع العمال يصلون متى ما يريدون.. وكل شخص ودينه، ويحظر التعرض لمعتقدات الآخر الدينية".

وأشار تقرير "مكان" إلى أن مثل هذه الحادثة قد تتسبب بتوتر في البلاد هم في غنى عنه في الوقت الحالي.

المصدر: مكان