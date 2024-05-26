كأس العالم للأندية 2025.. العين الإماراتي يكمل مقاعد آسيا مع فريق عربي آخر (فيديو)

أكمل نادي العين الإماراتي عقد الأندية الآسيوية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025 بحلتها الجديدة.

وستقام كأس العالم للأندية بشكلها الجديد كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا، وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وأحرز نادي العين لقب بطل دوري أبطال آسيا 2024، على حساب ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، بفوزه عليه (5-1) مساء أمس السبت، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، في إياب نهائي البطولة الآسيوية.

وتفوق "الزعيم" الإماراتي على منافسه الياباني (6-3) بنتيجة مجموع مباراتي النهائي، عقب خسارته (1-2).

آسيا تعلن استسلامها وترفع الراية البنفسجية 🟣 #نادي_العينpic.twitter.com/DUSun2B9Go — نادي العين (@alainfcae) May 25, 2024

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واكتملت بذلك مقاعد الأندية الآسيوية من أصل 32 فريقا في البطولة العالمية بنظامها الجديد.

ما الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من قارة آسيا؟

وتحدَدت بذلك هوية ممثل آسيا الرابع في النسخة المقبلة من مونديال الأندية لكرة القدم 2025.

وانضم نادي العين إلى كل من الهلال السعودي (بطل آسيا في الموسم 2021)، أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا في موسم 2022)، وأولسان الكوري الجنوبي (تأهل عبر مسار التصنيف).

المصدر: وكالات