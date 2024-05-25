أول رد فعل.. محمد بن زايد آل نهيان بكلمة واحدة يعلق على فوز العين بدوري أبطال آسيا

علق رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على فوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، إثر فوزه عليه (5-1) مساء اليوم السبت.

وكتب محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة "X" كلمة: "النامووووووووووووس 🇦🇪⚽️" في أول رد فعل على فوز نادي العين.

النامووووووووووووس 🇦🇪⚽️ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 25, 2024

ومن ثم كتب رئيس دولة الإمارات "تدوينة" أخرى هنأ فيها الفريق، قائلا: " أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية. هذه البطولة تمثل إنجازا كبيرا للرياضة الإماراتية، وحافزا على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية".

وأضاف: " كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات".

أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 25, 2024

المصدر: "@MohamedBinZayed"