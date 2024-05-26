حماس تقصف تل أبيب وتأسر جنودا إسرائيليين.. مفاجآت لنتنياهو

لا تنتهي مفاجآت الفصائل الفلسطينية لجيش إسرائيل في غزة، فضمن عملية مركبة شمالي القطاع، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إيقاع أفراد قوة إسرائيلية

بين قتيل وجريح وأسير عقب استدراجها إلى أحد الأنفاق والاشتباك معها ضمن كمين داخل النفق وعلى مدخله في مخيم جباليا شمال غزة.

وبينما ينفي الجيش الإسرائيلي تعرض قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود في قطاع غزة، يواصل في الوقت نفسه زعيم المعارضة يائير لابيد سيل انتقاداته الحادة لنتنياهو مؤكدًا أن تل أبيب لن تنتصر في الحرب مع رئيس الوزراء الحالي وأن على نتنياهو المغادرة على الفور.

فكيف تلقي عملية القسام الأخيرة بظلالها على قواعد الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في غزة؟ وما هي خيارات نتنياهو أمام صمود مقاتلي الفصائل الفلسطينية من جهة وتعاظم ضغط الداخل الإسرائيلي عليه من جهة أخرى؟

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