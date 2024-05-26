 
مباشر

عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة

الصحة

عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة
Globallookpress Tom Schneider/imageBROKER.com
الشبت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl69

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية، أن تناول الشبت بصورة منتظمة، يفيد في الوقاية من التنكس البقعي، الذي يؤدي غالبا إلى فقدان البصر لدى كبار السن.

إقرأ المزيد
أطعمة تحميك من الضمور البقعي في العين
أطعمة تحميك من الضمور البقعي في العين



ووفقا له، يؤدي الضمور البقعي المرتبط بالعمر إلى فقدان تدريجي للرؤية. لذلك يجب تناول الخضر الطازجة قدر الإمكان.

ويقول: "قد يحدث فقدان الرؤية في عمر 60-70 سنة، حيث لا يستطيع المصاب رؤية أي شيء حتى ما يحيط به، والسبب هو التنكس البقعي. وقد ثبت أن الاسترات (مركبات كيميائية عضوية) والكاروتينات الموجودة في الشبت تحمي من تطور التنكس البقعي".

وينصح الطبيب، بإضافة الشبت والخضروات الورقية الطازجة- الكزبرة والبقدونس وغيرها إلى مختلف أطباق الطعام.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز