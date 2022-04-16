"بلومبيرغ": رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش زار كييف سعيا لإحياء المحادثات الروسية الأوكرانية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش توجه إلى كييف في مسعى منه للدفع باتجاه استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المصادر للوكالة إن "أبراموفيتش التقى مفاوضين أوكرانيين لمناقشة سبل إحياء المفاوضات".

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن متحدث باسم أبراموفيتش نفيه هذه الأنباء عن تواجد الأخير في كييف، كما أشارت إلى أن المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولاك رفض التعليق على هذه الأنباء.

المصدر: "بلومبيرغ"