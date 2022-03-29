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أبراموفيتش التقى أردوغان قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

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أبراموفيتش التقى أردوغان قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
Sputnik
لقاء رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسطنبول، 29 مارس 2022
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، أجرى اليوم الثلاثاء لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية.

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وأضاف المصدر أن هذا اللقاء الذي جرى في قصر دولما بهجة حيث تتم حاليا الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، حضره أيضا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ونشر المقر الروسي لشبكة "بي بي سي"، أمس الاثنين، ثم أزال خبرا مفاده أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش كان يعاني من أعراض التسمم منذ عدة أسابيع.

المصدر: نوفوستي

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