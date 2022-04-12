وسائل إعلام: كينيا رفضت طلب أوكرانيا بشأن إلقاء خطاب أمام البرلمان الكيني

كتبت صحيفة "Nation" الكينية أن كينيا رفضت طلب الجانب الأوكراني بشأن إلقاء خطاب في برلمان البلاد.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكينية: "لماذا، على سبيل المثال، احتاجوا إلى مناشدة برلمان كينيا؟ هل كانت هناك سابقة كهذه؟".

ونقلت عن مصادر أخرى بالوزارة أشارت فيها إلى أن كينيا قد اتخذت "قرارات مبدئية" بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة. وشددوا على أن البلاد لا تريد اختيار طرف واحد في هذا النزاع إذ أن مهمتها الرئيسية تنحصر في "وضع نهاية" له.

وأضافت المصادر الكينية أن السفير الأوكراني في كينيا، أندريه برافيدنيك، كان يحاول خلال عدة أشهر إجراء لقاء مع وزيرة خارجية البلاد، ريتشيل أومانو. وكتبت الصحيفة أن السفير الأوكراني كان يريد الإدلاء بخطاب أمام البرلمان الكيني لحشد دعمه السياسي ضد روسيا. وفيما بعد حصل الجانب الأوكراني على مذكرة من السلطات الكينية مفادها أنها ستدرس الطلب الأوكراني. لكن الرد الفعلي عليه لم يصل بعد.

وفي الوقت ذاته أعلنت الصحيفة أن ممثل وزارة الخارجية الكينية أجرى في 12 مارس الماضي لقاء مع السفير الروسي في بلاده، دميتري ماكسيميتشيف، غير أن نيروبي أدانت هذه الأعمال. ونقلت الصحيفة عن مصدرها في الوزارة أنه "لا يوجد هناك شيء سيئ" في مثل هذه اللقاءات.

المصدر: نوفوستي