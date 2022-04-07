 
مباشر

زيلينسكي يشرك عنصرين من كتيبة "آزوف" نازية في كلمته أمام برلمان اليونان ونواب يحتجون

أخبار العالم

زيلينسكي يشرك عنصرين من كتيبة
AP Efrem Lukatsky
فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srm1

أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موجة غضب وجدلا واسعا في الأوساط السياسية اليونانية، بإشراكه عنصرين من كتيبة "آزوف" النازية في كلمته أمام برلمان البلاد.

وبشكل عام قرر عدد من نواب البرلمان اليوناني مقاطعة الكلمة التي ألقاها زيلينسكي عن طريق مؤتمر الفيديو أمامه اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة Greek City Times غياب جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي وستة من أصل النواب السبعة عن حزب "ميرا 25" اليساري وعدد من النواب عن "ائتلاف اليسار الراديكالي" ("سيريزا") عن كلمة زيلينسكي، مقابل حضور جميع النواب عن حزبي "الديمقراطية الجديدة" و"الحركة من أجل التغيير" (وهما شريكان في الائتلاف الحاكم).

وأعطى زيلينسكي خلال خطابه الكلمة إلى يونانيين يقاتلان في مدينة ماريوبول ضمن صفوف كتيبة "آزوف" المعروفة بتوجهاتها النازية، ما أثار موجة غضب داخل البلاد، لاسيما في الأوساط اليسارية.

وسرعان ما شن رئيس الوزراء السابق وزعيم "سيريزا" (وهو أكبر حزب معارض في البلاد)، أليكسيس تسيبراس، هجوما حادا على حكومة خلفه كيرياكوس ميتسوتاكيس على منح عناصر تشكيلة مسلحة نازية منصة للتحدث في برلمان البلاد، واصفا ذلك استفزازا.

وذكر تسيبراس على حسابه في "تويتر": "تضامننا مع الشعب الأوكراني أمر واقع، لكن لا يجوز السماح للنازيين بالتحدث في البرلمان".

وطالبت رئيسة اللجنة المركزية لـ"سيريزا" ، أولغا غيروفاسيليس، رئيس البرلمان قسطنطينوف تاسولاس، بتقديم توضيحات بخصوص ما حصل.

كما استدعت كلمة زيلينسكي توترات داخل "الديمقراطية الجديدة"، حيث أعرب رئيس الوزراء الأسبق، أنتونيس ساماراس، عن معارضته أيضا لقرار زيلينسكي، واصفا إياه "خطأ كبيرا".

من جانبه، وصف الحزب الشيوعي إشراك زيلينسكي عنصري "آزوف" في كلمته بأنه "عار"، متهما الأحزاب التي حضرت الجلسة بالخضوع لنفوذ حلف الناتو.

بدوره، حمل السكرتير العام لـ"ميرا 25"، يانيس فاروفاكيس، عبر "تويتر" زيلينسكي  المسؤولية عن "إهانة البرلمان اليوناني وتقويض صراع الأوكرانيين"، مشددا على أن حزبه متضامن مع الشعب الأوكراني لكن ليس مع "آزوف".

وعلى خلفية موجة الغضب هذه، أقر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، بأن إشراك زيلينسكي المسلحين المذكورين من "آزوف" في كلمته كان قرارا "خاطئا وغير حكيم"، متهما في الوقت نفسه الأحزاب المعارضة بـ"استغلال هذا الخطأ على نحو غير شريف".

المصدر: RT + وسائل إعلام يونانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا