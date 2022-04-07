زيلينسكي يشرك عنصرين من كتيبة "آزوف" نازية في كلمته أمام برلمان اليونان ونواب يحتجون

أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موجة غضب وجدلا واسعا في الأوساط السياسية اليونانية، بإشراكه عنصرين من كتيبة "آزوف" النازية في كلمته أمام برلمان البلاد.

وبشكل عام قرر عدد من نواب البرلمان اليوناني مقاطعة الكلمة التي ألقاها زيلينسكي عن طريق مؤتمر الفيديو أمامه اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة Greek City Times غياب جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي وستة من أصل النواب السبعة عن حزب "ميرا 25" اليساري وعدد من النواب عن "ائتلاف اليسار الراديكالي" ("سيريزا") عن كلمة زيلينسكي، مقابل حضور جميع النواب عن حزبي "الديمقراطية الجديدة" و"الحركة من أجل التغيير" (وهما شريكان في الائتلاف الحاكم).

وأعطى زيلينسكي خلال خطابه الكلمة إلى يونانيين يقاتلان في مدينة ماريوبول ضمن صفوف كتيبة "آزوف" المعروفة بتوجهاتها النازية، ما أثار موجة غضب داخل البلاد، لاسيما في الأوساط اليسارية.

Φιάσκο η ομιλία Zelensky στη Βουλή - Παραδοχή από Μαξίμου μετά τον πολιτικό «σεισμό»: Λάθος το μήνυμα μαχητή του Azov https://t.co/QeARexTvqL#Ζελενσκι#Βουλη Αζοφ — BankingNews.gr (@bankingnewsgr) April 7, 2022

وسرعان ما شن رئيس الوزراء السابق وزعيم "سيريزا" (وهو أكبر حزب معارض في البلاد)، أليكسيس تسيبراس، هجوما حادا على حكومة خلفه كيرياكوس ميتسوتاكيس على منح عناصر تشكيلة مسلحة نازية منصة للتحدث في برلمان البلاد، واصفا ذلك استفزازا.

وذكر تسيبراس على حسابه في "تويتر": "تضامننا مع الشعب الأوكراني أمر واقع، لكن لا يجوز السماح للنازيين بالتحدث في البرلمان".

Η ομιλία μελών του νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση.

Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο ΠΘ.

Μίλησε για ιστορική ημέρα αλλά είναι ιστορική ντροπή.

Η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη.

Οι ναζί όμως δεν μπορεί να έχουν το λόγο στη Βουλή. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 7, 2022

وطالبت رئيسة اللجنة المركزية لـ"سيريزا" ، أولغا غيروفاسيليس، رئيس البرلمان قسطنطينوف تاسولاس، بتقديم توضيحات بخصوص ما حصل.

كما استدعت كلمة زيلينسكي توترات داخل "الديمقراطية الجديدة"، حيث أعرب رئيس الوزراء الأسبق، أنتونيس ساماراس، عن معارضته أيضا لقرار زيلينسكي، واصفا إياه "خطأ كبيرا".

من جانبه، وصف الحزب الشيوعي إشراك زيلينسكي عنصري "آزوف" في كلمته بأنه "عار"، متهما الأحزاب التي حضرت الجلسة بالخضوع لنفوذ حلف الناتو.

Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα στη #βουλή και την ομιλία #Ζελένσκι, με τα κόμματα του ΝΑΤΟϊκού τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ, επειδή αυτό επιβάλλουν οι ΝΑΤΟϊκές οδηγίες και δεσμεύσεις. Απόλυτη δικαίωση για τη στάση του ΚΚΕ! — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) April 7, 2022

بدوره، حمل السكرتير العام لـ"ميرا 25"، يانيس فاروفاكيس، عبر "تويتر" زيلينسكي المسؤولية عن "إهانة البرلمان اليوناني وتقويض صراع الأوكرانيين"، مشددا على أن حزبه متضامن مع الشعب الأوكراني لكن ليس مع "آزوف".

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μόλις πρόσβαλε τη Βουλή των Ελλήνων δίνοντας βήμα σε ναζί μέλη του Τάγματος Αζόφ και, έτσι, υπονόμευσε τον αγώνα των Ουκρανών εναντίον του στρατού του Πούτιν. Το ΜέΡΑ25 είναι αλληλέγγυο στον Ουκρανικό Λαό, όχι στο Τάγμα Αζόφ που δίνει άλλοθι στον Πούτιν. — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 7, 2022

وعلى خلفية موجة الغضب هذه، أقر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، بأن إشراك زيلينسكي المسلحين المذكورين من "آزوف" في كلمته كان قرارا "خاطئا وغير حكيم"، متهما في الوقت نفسه الأحزاب المعارضة بـ"استغلال هذا الخطأ على نحو غير شريف".

المصدر: RT + وسائل إعلام يونانية