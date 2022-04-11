كوساتشوف: تم تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أنه تم تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية بأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة خلال السنوات الـ10 الماضية.

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وقال كوساتشوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تعطي المعلومات المتوفرة لدى روسيا أساسا للاعتقاد أنه تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من الأراضي الروسية، وفي جو من السرية التامة، تطوير مكونات للأسلحة البيولوجية". وذكر أن تعليمات وزارة الصحة الأوكرانية من 24 فبراير الماضي بشأن "القضاء السريع على مخزونات مسببات الأمراض الخطيرة المخزنة في الكائنات الحيوية" تؤكد محاولات لتنظيف آثار الأنشطة البيولوجية ذات الطبيعة العسكرية".

ودقق: "تدل معلومات وزارة الخارجية على مشاركة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الخبراء في الأسلحة البيولوجية وكذلك الأشخاص ذوو الحصانة الدبلوماسية، في هذه المشاريع".

وأوضح أن تمويل هذه البرامج جرى بشكل مباشر في إطار مشروع "مواجهة التهديدات لمسببات الأمراض شديدة الخطورة في أوكرانيا" الذي يجريه البنتاغون بحلول عام 2024 (ومقاوله الرئيسي هو شركة "СН2М Hill" الأمريكية)، وكذلك عبر المركز العلمي الفني الأوكراني (Science and Technology Center in Ukraine).

وأضاف: "خلال السنوات العشر الماضية تم تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية في أوكرانيا".

كما أفاد بخطط اللجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا لاستماع "الممثلين المختلفين من وزارة الخارجية الروسية والخبراء العسكريين وعلماء الأحياء والحقوقيين وغيرهم من الخبراء مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة سؤال البحث".

ووعد بأن اللجنة ستقدم تقارير منتظمة حول كيفية سير العمل للجمهور.

المصدر: نوفوستي