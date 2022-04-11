كوساتشوف: الصين تهتم بتحقيقنا في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، بأن اللجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا تخطط لتنظيم تعاون دولي واسع في إطار عملها.

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وقال كوساتشوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "نرى أن زملاءنا الصينيين يعبرون عن اهتمام كبير بدعم العمل الهادف إلى كشف النشاط الأمريكي المشبوه في الأراضي السوفيتية السابقة. ولذلك سنحاول تنظيم تعاون دولي واسع".

وأشار البرلماني إلى أن هدف التحقيق وفق القانون هو قبل كل شيء حماية حريات وحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور الروسي.

وأضاف: "نفهم بشكل جيد أن الحديث يدور ليس عن تهديدات لمواطني روسيا فحسب بل ودون مبالغة – للبشرية كلها". ولذلك بالذات لا نستبعد احتمال توجه اللجنة بعد انتهاء عملها بالدعوة إلى قيادة البلد لاستخدام آليات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية ومجلس الأمن الدولي والآليات الدولية الأخرى لحماية مواطني العديد من بلدان العالم ضد التهديد المباشر والواضح".

المصدر: نوفوستي