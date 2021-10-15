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طهران تطالب سلطات "طالبان" بإجراءات حاسمة ضد الأعمال الإرهابية في أفغانستان

أخبار العالم

طهران تطالب سلطات
AP
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طلبت طهران من مسؤولي حركة "طالبان" في أفغانستان أن تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة "العمليات الإرهابية المشؤومة"، بعد استهداف مسجد في ولاية قندهار

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وأدانت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل "بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد للشيعة في قندهار" وقدمت التعازي لأسر الضحايا، قائلة إن الهجوم "ضاعف الحزن بعد حادثة قندوز". في إشارة إلى تفجير استهدف مسجدا في ولاية قندوز، في 8 من أكتوبر الجاري، وأدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الانفجار الذي هز المسجد اليوم في قندهار.

 

المصدر: RT

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