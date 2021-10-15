طهران تطالب سلطات "طالبان" بإجراءات حاسمة ضد الأعمال الإرهابية في أفغانستان

طلبت طهران من مسؤولي حركة "طالبان" في أفغانستان أن تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة "العمليات الإرهابية المشؤومة"، بعد استهداف مسجد في ولاية قندهار

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وأدانت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل "بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد للشيعة في قندهار" وقدمت التعازي لأسر الضحايا، قائلة إن الهجوم "ضاعف الحزن بعد حادثة قندوز". في إشارة إلى تفجير استهدف مسجدا في ولاية قندوز، في 8 من أكتوبر الجاري، وأدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

سفارت ج.ا. ایران در کابل، حادثه تروریستی مسجد شیعیان قندهار را قویا محکوم و تسلیت خود را به خانواده های آن حادثه ابراز می نماید. این حادثه بعد از واقعه قندوز اندوه ما را افزون ساخت. امیدواریم مسئولان طالبان اقدامی قاطع برای مقابله با این گونه پدیده های شوم تروریستی به عمل آورند pic.twitter.com/J1ojGBeG1W — Embassy of I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) October 15, 2021

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الانفجار الذي هز المسجد اليوم في قندهار.

المصدر: RT