 
مباشر
عاجل
تقارير أولية تشير إلى سقوط 7 قتلى و13 جريحا جراء تفجير في حسينية بقندهار

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل "حسينية" في قندهار

أخبار العالم

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل
AP Abdullah Sahil
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rihm

تتحدث تقارير أولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار هز اليوم الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأكدت وسائل إعلام محلية ودولية أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف العديد من القتلى والجرحى.

بدورها، ذكرت وكالة "آسواكا" الأفغانية أن الحصيلة الأولية للانفجار 7 قتلى و13 جريحا.

وأكدت وكالة "فرانس برس" سقوط سبعة قتلى على الأقل جراء الهجوم.

ونشرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية أولى صورة من موقع الحادث.

ولم يتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا