وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل "حسينية" في قندهار

تتحدث تقارير أولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار هز اليوم الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأكدت وسائل إعلام محلية ودولية أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف العديد من القتلى والجرحى.

بدورها، ذكرت وكالة "آسواكا" الأفغانية أن الحصيلة الأولية للانفجار 7 قتلى و13 جريحا.

وأكدت وكالة "فرانس برس" سقوط سبعة قتلى على الأقل جراء الهجوم.

ونشرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية أولى صورة من موقع الحادث.

جزییات ابتدایی انفجار در کندهار:

منابع به آماج می‌گویند که انفجار در مسجد شیعیان «امام‌بارگاه» این ولایت رخ داده و تلفاتی نیز دارد.#آماج_نیوزpic.twitter.com/R5Hstr0vgQ — Aamaj News (@AamajN) October 15, 2021

ولم يتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

المصدر: وكالات