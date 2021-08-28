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الأرجنتين تنتج أكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

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الأرجنتين تنتج أكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح
Sputnik
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قالت شركة الأدوية الأرجنتينية Richmond، إنها أنتجت أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في تغريدة على "تويتر": "لقد أنتجنا أكثر من 5 ملايين جرعة من هذا اللقاح في الأرجنتين، بما في ذلك الدفعة التي تم استلامها أمس. لقد أنتجنا حتى الآن 1179625 جرعة من المكون الأول و 3890000 جرعة من المكون الثاني".

دخل لقاح "سبوتنيك V"، المنتج في الأرجنتين، إلى مجال التداول لأول مرة في البلاد، في الأسبوع الأول من أغسطس بعد موافقة معهد "غاماليا" الروسي على جودته.

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وأصبحت الأرجنتين الدولة الثالثة، بعد روسيا وبيلاروس، التي تستخدم "سبوتنيك V".

في يوم 23 ديسمبر 2020، أصدرت سلطات الرقابة الصحية الأرجنتينية تصريحا بالاستخدام الطارئ لهذا اللقاح، وفي 29 ديسمبر، بدأت عمليات تطعيم الطواقم الطبية به.

وفي يونيو، بدأت شركة Richmond بإنتاج هذا اللقاح الروسي في مؤسساتها، باستخدام مكون نشط يتم شحنه من روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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