الأرجنتين.. دراسة تظهر تعزيز قدرة حماية "سبوتنيك V" من كورونا بعد 6 أشهر من التطعيم

قال علماء أرجنتينيون إنهم لاحظوا أن قدرة دفاع الجسم ضد فيروس كورونا المستجد تزيد بعد ستة أشهر من تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأوضح العلماء بحسب بيان للمركز الروسي للاستثمارات المباشرة أنهم توصلوا إلى هذه النتيجة بعد إجراء دراسة نشرت على منصة medRxiv.

وتشير ملاحظات العلماء إلى أن دفاع جسم الإنسان ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا تحتوي على طفرات يزداد في غضون ستة أشهر بعد التطعيم، "نتيجة للنضج المستمر للأجسام المضادة المعادلة، وزيادة فعاليتها المعادلة".

ووفقا للدراسة، فقد أخذ المختصون عينات من مصل دم 1800 متطوع، ولاحظوا زيادة قدرة الأجسام المضادة المعادلة بشكل كبير بعد 120 يوما من لحظة الحقن، وبنسبة تتجاوز قدرة هذه الأجسام على الحماية بعد 42 يوما من التطعيم.

المصدر: RT