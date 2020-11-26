تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل في الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.

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وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.

المصدر: رويترز