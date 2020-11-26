 
مباشر

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

أخبار العالم

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا
Reuters
مسعفون يرتدون بدلات واقية، أنقرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8kp

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الخميس أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل في الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.

إقرأ المزيد
تركيا توقع عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح صيني ضد كورونا
تركيا توقع عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح صيني ضد كورونا

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا